Marina di Modica, ladri in azione nelle villette

Attualità

I malviventi hanno agito indisturbati approfittando di queste giornate di festa

Ladri in azione nella frazione di Marina di Modica, in particolare nella zona via Lipari. Due villette sono state, purtroppo, oggetto di furti con scasso. In un caso sono stati rubati diversi elettrodomestici, un divano, una lavatrice, una bici da donna modello olandese ed una bici da bambino comprata un anno fa ed un televisore. Tutti gli oggetti erano quasi nuovi ed in perfette condizioni.Approfittando di questi giorni, i malviventi hanno agito indisturbati, facilitati dalla mancanza di controlli e della sola stazione dei carabinieri.Addirittura nella villetta oltre ad un forno ad incasso, la caldaia e diversi suppellettili hanno asportato un intero infisso.“Vorrei sapere chi sono questi criminali e perché hanno preso di mira la nostra zona – lamenta una delle proprietarie -. Mi sento molto sconfortata anche alla luce dei recenti fatti di cronacae chiedo a gran voce un intervento da parte delle istituzioni”.

