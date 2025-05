Marina di Modica, l’assessore Cannizzaro: “La spiaggia è già pulita”

Attualità

"Abbiamo deciso di giocare in anticipo"

Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia, dichiara: “Abbiamo deciso di preparare l’arenile di Marina di Modica per tempo, pulendolo e rendendolo assolutamente fruibile già da questi giorni di primavera. La scelta di ‘giocare d’anticipo’ sull’arrivo della stagione estiva vera e propria nella nostra località balneare, nasce dalla consapevolezza di una capacità ricettiva aumentata in quantità e qualità sul nostro litorale e, dunque, nel dovere che avvertiamo come amministratori di essere pronti nei tempi giusti”.