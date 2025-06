Marina di Modica, lavori di rifacimento e miglioramento della segnaletica orizzontale sulla Sp 66

Attualità

Il circolo cittadino di FdI ringrazia il Libero consorzio per avere dato attuazione alle proprie richieste

Le recenti criticità evidenziate lungo il tratto della Sp 66 tra Marina di Modica e Sampieri trovano una risposta concreta grazie all’avvio dei lavori di rifacimento e miglioramento della segnaletica orizzontale, realizzati dal Libero Consorzio di Ragusa. Un intervento che si inserisce in un percorso di ascolto e collaborazione tra le istituzioni e il territorio. I lavori sono stati avviati su sollecitazione del circolo di FdI di Modica durante un incontro avvenuto poche settimane fa tra la presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari, e il coordinatore del circolo territoriale di Modica, Marco Naní. In quell’occasione sono state evidenziate le criticità e la necessità di interventi sulla strada per garantire maggiore sicurezza a residenti, automobilisti e turisti, soprattutto in vista della stagione estiva.

“L’intervento realizzato dall’amministrazione del Libero Consorzio di Ragusa su indicazioni e richieste esplicite del nostro circolo – afferma Marco Naní – mira a garantire una maggiore sicurezza stradale per i residenti e gli utenti della strada che quotidianamente percorrono questa arteria strategica, soprattutto durante la stagione estiva appena avviata. La nuova segnaletica contribuirà a migliorare la visibilità delle corsie, le indicazioni di percorso e i limiti di velocità, riducendo i potenziali rischi di incidenti e facilitando la circolazione”.

“Fratelli d’Italia – prosegue Naní – ringrazia il Libero Consorzio di Ragusa, nella persona della presidente Maria Rita Schembari, per aver ascoltato le istanze del territorio e delle comunità interessate, il dirigente del settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, ing. Carlo Sinatra, per aver consentito l’intervento in tempi rapidi e il corpo della Polizia Locale di Modica, coordinato dal comandante Rosario Cannizzaro, che ha disposto quanto necessario per lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza”.