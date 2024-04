Marina di Modica, lavori fermi in piazza Mediterraneo: la denuncia del Pd

Attualità

Il segretario cittadino Poidomani: "L'attività è bloccata da almeno otto giorni. La consegna era prevista a metà maggio. Ce la faranno senza mettere a rischio la stagione estiva?"

“Diversi lavori pubblici bloccati. Troppi disagi per cittadini, operatori commerciali e fedeli. Molto silenzio da parte dell’Amministrazione comunale. Alle due incompiute più famose, il parcheggio di via S. Cuore e il piazzale antistante la Basilica della Madonna delle Grazie, rischia di aggiungersi la piazza di Marina di Modica. L’impresa si è impegnata a consegnarla entro la metà di maggio”. E’ quanto rileva il segretario cittadino del Pd, Salvatore Poidomani. “I lavori, però, sono fermi da almeno otto giorni, senza che si sappia nulla – aggiunge – Ci chiediamo se la sospensione sia stata concordata o se si tratti di una scelta arbitraria dell’impresa. È in questo caso se sia stata diffidata. Il Pd ha presentato una interrogazione per chiedere se si stanno rispettando i tempi programmati. Sul completamento di piazza Mediterraneo occorre vigilare, perché un ritardo nella riapertura comprometterebbe l’immagine della città, la serenità dei commercianti che operano tutto l’anno nella località turistica e la fiducia di quelli che intendono programmare la stagione estiva. Si paventa il rischio di un enorme danno economico, che deve essere assolutamente evitato. L’Amministrazione non può più restare in silenzio, deve informare la città. Soprattutto deve dirci cosa intende fare, e se si è già attivata e come per sopperire alla drammatica e atavica carenza di parcheggi, aggravata dalla eliminazione di quelli della piazza”.

