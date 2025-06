Marina di Modica, l’incredibile storia di Federico Ottaviano che ha trascorso venti ore in acqua: “Non mi sono mai scoraggiato”

Cronaca

Il diportista miracolato racconta che cosa è successo: "Vedevo passare i mezzi di soccorso sulla mia testa, ma non mi hanno intercettato"

Ha trascorso venti ore in acqua. Per sua stessa ammissione. “E per fortuna che era calda”. Così l’incredibile racconto di Federico Ottaviano, il veterinario ragusano diportista che si è palesato vivo dopo essere “approdato” questa mattina lungo gli scogli di Marina di Modica, in località Punta Regilione, in prossimità del Terradamari resort, dove è arrivato con i suoi piedi e ha spiegato chi fosse. Subito è scattato l’allarme, non prima, però, di avere fatto accomodare l’insolito ospite e avergli offerto una robusta colazione per rifocillarlo dopo tutto quello che aveva passato. Ha raccontato che il mare agitato di ieri lo ha fatto allontanare dalla barca in cui si trovava con i suoi amici, lui stava facendo un bagno, ha subito capito cosa era successo ma ha spiegato di non essersi mai scoraggiato. Si è lasciato trasportare dalle correnti che lo hanno trasportato fino a Marina di Modica.