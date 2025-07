Marina di Modica, oltre ai turisti anche i ladri

Cronaca

Qualche segnalazione nella frazione rivierasca fa salire alto il livello di allerta

Marina di Modica si è riempita di villeggianti, turisti e, purtroppo, anche di ladri. E’ stata svaligiata difatti una casa, mentre altri tentativi di furto sono stati segnalati in pochi giorni. Il modus operandi è sempre lo stesso: i malintenzionati spiano le vittime prese di mira, ne studiano i movimenti e le abitudini e agiscono a colpo sicuro quando le case sono incustodite, come nel caso in oggetto, dove sono stati rubati contanti, gioielli ed elettrodomestici. Altri residenti hanno notato segni di effrazione nelle loro case, senza aver però subito il furto, forse perché i ladri sono stati interrotti durante il tentato colpo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA