Marina di Modica ospiterà una tappa del campionato italiano di beach volley

Sport

Firmato a palazzo San Domenico il contratto che attribuisce l'organizzazione all'associazione "iSoci". L'appuntamento dal 2 al 4 agosto

E’ stato firmato ieri al Municipio di Modica il contratto con il quale la Federazione Italiana Pallavolo ha assegnato all’associazione sportiva iSoci una delle nove tappe del campionato italiano 2024 di beach volley.

Fabio Nicosia, in qualità di responsabile della società e che riveste anche un ruolo nazionale importante in seno alla Figc per la disciplina del beach soccer, ha quindi firmato l’accettazione alla presenza del direttore del campionato e coordinatore delle attività territoriali della Federvolley Fabio Galli, ex beacher di grande fama, Ernesto d’Agata referente per la regione Sicilia, Gianni Giurdanella presidente del Comitato territoriale Monti Iblei, Maria Monisteri, sindaco di Modica e Ignazio Abbate deputato all’Ars.

Maria Monisteri dichiara raggiante: “Abbiamo presentato la tappa di Marina di Modica del campionato nazionale di beach volley. Un evento che stiamo realizzando grazie al sostegno della Regione e che metterà ancora una volta in risalto la nostra accoglienza per gli avvenimenti sportivi di rilievo. Abbiamo accolto Fabio Nicosia, l’anima di questa iniziativa, che ha accompagnato Fabio Galli responsabile nazionale della federazione pallavolo per il beach volley. L’impegno di tutta l’amministrazione comunale sarà massimo e stiamo collaborando già da mesi con l’associazione iSoci per la progettazione di quanto sarà messo in campo in estate”.

Fabio Nicosia, dal canto suo, precisa: “L’evento si svolgerà a Marina di Modica dal 2 al 4 agosto. La tappa prevede sia la categoria maschile che quella femminile. Allestiremo una arena centrale con tribune adeguate ad ospitare il numeroso pubblico che attendiamo per le gare delle finali. Le partite si svolgeranno su ben 4 campi, in contemporanea. La prima giornata, dedicata alle qualificazioni, è prevista per giorno 2 agosto: parteciperanno circa 100 atleti provenienti da tutta Italia. Sabato 3 agosto il main drow con 16 coppie per categoria; la domenica si svolgeranno le ultime gare su due campi con finali femminile e maschile previste rispettivamente per le 17,30 e le 18,30. Assieme a me, iSoci al gran completo e un pool di organizzatori locali che stiamo definendo: siamo pronti a trasformare Marina di Modica nella capitale estiva del beach volley”.

Interviene anche l’on. Ignazio Abbate: “Ho sempre seguito con ammirazione il mio ex collega di banco in Consiglio provinciale, Fabio Nicosia, apprezzando quello che faceva nella promozione degli sport estivi, soprattutto nella sua città. La sua collaborazione sarà fondamentale per la riuscita dell’evento come lo è già stata per l’assegnazione della tappa: oggi abbiamo l’occasione di ospitare ancora una volta in provincia di Ragusa, ma a Modica, il campionato nazionale di beach volley. Ci faremo trovare pronti e la Regione parteciperà sicuramente ad una promozione del territorio che non è solo di una città o di una provincia ma che riguarda l’immagine turistica della Sicilia, terra vocata per le bellissime spiagge e il clima ad ospitare questi eventi”.