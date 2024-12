Marina di Modica ospiterà una tappa gold della 32esima edizione del campionato italiano assoluto di beach volley

Sport

L'arenile della città della Contea ha vinto la concorrenza di numerose altre pretendenti

La notizia è stata ufficializzata direttamente dalla Federazione Italiana Pallavolo. Nel 2025 sarà una Modica “gold”. L’arenile modicano ha vinto la concorrenza di tantissime altre pretendenti ed entra a far parte di quel ristrettissimo numero di città che avranno l’onore di ospitare le quattro tappe “gold” della 32esima edizione del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley.

Un risultato straordinario, frutto di un lavoro sinergico a più livelli istituzionali che parte dalla Regione Sicilia dove l’onorevole Ignazio Abbate ha lavorato per quello che era un obiettivo ai limiti della follia già all’indomani della conclusione della tappa dell’Assoluto di Marina di Modica: “Ricordo benissimo il dialogo avuto con l’amico Fabio Nicosia – racconta l’aneddoto l’on. Abbate – subito dopo la premiazione dei vincitori della tappa di Marina. Vista la perfetta riuscita sotto la sua direzione ho pensato che fosse anche fisiologico guardare oltre, verso obiettivi sempre più ambiziosi. Per cui abbiamo cominciato a lavorare sotto traccia per portare in Sicilia una delle tappe gold, ovvero quelle tappe che assegnano più punti, che hanno il montepremi più alto e quindi frequentate dalle migliori coppie italiane. La Fipav, riconoscendo la serietà del progetto e considerando l’ottimo lavoro svolto, ha addirittura stravolto il format del campionato aggiungendo un’ulteriore tappa gold alle tre canoniche, facendo di quella di Marina di Modica la tappa centrale dell’estate. Dall’uno al 3 agosto tutti gli atleti più forti si daranno battaglia nell’arenile modicano con una serie di eventi a corredo. Senza ombra di dubbio stiamo parlando di uno degli eventi sportivi più importanti mai ospitati dalla provincia di Ragusa ed il più importante dell’estate siciliana 2025. Per raggiungere l’obiettivo abbiamo lavorato di squadra insieme a Fabio Nicosia e al suo team, insieme al Libero Consorzio Comunale di Ragusa che ha perorato la candidatura di Marina di Modica presso la Federazione Italiana Pallavolo e naturalmente l’Amministrazione Comunale di Modica con in testa il sindaco Maria Monisteri, che per storia e inclinazione personale è sempre stata sensibile alle vicende sportive. L’organizzazione di questo evento sarà l’ulteriore attestazione del ruolo centrale di Modica nel campo della pallavolo nazionale e avrà ricadute economiche importantissime su tutto il territorio”.

