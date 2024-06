Marina di Modica, piazza Mediterraneo ancora chiusa. Confcommercio: “Speriamo che a fine mese tutto si sblocchi”

Attualità

Il presidente sezionale Moncada: "Gli operatori del settore, ma anche residenti e villeggianti, attendono risposte"

“Non vediamo l’ora di riconoscere all’on. Ignazio Abbate, al sindaco Maria Monisteri e al resto della giunta municipale, con gli assessori Giorgio Belluardo e Antonio Drago in rilievo, la valenza della parola data e il grande lavoro svolto, un risultato economico di grande prestigio”. Così interviene il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, a proposito della chiusura tuttora persistente di piazza Mediterraneo a Marina di Modica. Uno snodo nevralgico per il commercio della zona e, naturalmente, per i residenti, i villeggianti e i turisti.