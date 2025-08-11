Marina di Modica, portano via la barella ai soccorritori e ci ballano sopra: il trionfo dell’indifferenza è andato in scena in spiaggia

Cronaca

Gli operatori del 118 stavano cercando di aiutare una ragazza svenuta

Una notte d’estate che doveva essere all’insegna del divertimento si è trasformata in un amaro spaccato di irresponsabilità e indifferenza. È accaduto a Marina di Modica, dove una giovane donna è collassata sulla spiaggia e, mentre un gruppo di persone cercava di prestarle soccorso, un episodio di inciviltà ha aggiunto amarezza a una situazione già delicata: il furto di una barella dei soccorritori.

L’episodio, raccontato da un testimone, è iniziato intorno all’una di notte. Una ragazza, probabilmente a causa dell’abuso di alcol, è svenuta sulla sabbia. Matteo Migliore, insieme a due amici, si sono subito prodigati per aiutarla, allontanando la folla e cercando di farle avere aria. Nonostante la gravità della situazione, il gruppo di amici della giovane si è mostrato sorprendentemente disinteressato, con alcuni che, addirittura, esortavano a non chiamare l’ambulanza, pur di non rovinare la festa.

Dopo la chiamata al 112, due soccorritori sono arrivati sul posto, affrontando un lungo tragitto a piedi per raggiungere la spiaggia. Hanno lasciato la barella con le ruote sulla passerella e sono scesi verso la ragazza con il solo telo per il trasporto. Pochi minuti dopo, l’incredibile scoperta: la barella era sparita.

Con l’aiuto di uno dei soccorritori, il testimone si è messa a cercarla, seguendo le tracce lasciate sulla sabbia. La ricerca ha portato a un gruppo di giovani che, incuranti, stavano ballando sopra l’attrezzatura di soccorso, evidentemente sotto l’effetto di alcol o altre sostanze. La barella è stata recuperata in silenzio e riportata ai soccorritori, che hanno potuto caricare la ragazza e portarla via per ricevere le cure necessarie.

L’accaduto ha lasciato un profondo segno nei presenti testimone. L’episodio ha messo in luce una profonda carenza di senso civico e responsabilità. L’indifferenza mostrata da alcuni, unita all’assurdo gesto di rubare un’attrezzatura medica, ha offuscato l’importanza del primo soccorso e la sacralità della vita umana.