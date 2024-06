Marina di Modica, primo nido di Caretta caretta

Attualità

Il sindaco Monisteri: "L'estate è iniziata sotto i migliori auspici"

Maria Monisteri, sindaco di Modica, afferma che “il nostro mare, le nostre spiagge, il nostro litorale Bandiera blu, tornano ad essere il luogo ideale di nidificazione delle tartarughe Caretta caretta. Da qualche ora, i volontari del Wwf hanno scoperto il primo nido di testuggini marine di questo 2024 sulla spiaggia di Marina di Modica. Un inno alla vita in un luogo ideale e una ‘scoperta’ che saluto come una sorta di tappa di inizio dell’estate. E’ la conferma della perfetta sincronia del nostro ecosistema in un ambiente che diventa il luogo ideale scelto dalla tartaruga marina per nidificare. Durante il monitoraggio delle nostre spiagge fatto dai volontari del Wwf nel periodo di deposizione delle uova delle tartarughe marine -da maggio a settembre- sono state individuate un paio di giorni fa le tracce di tartaruga e la ‘camera’ di deposizione delle uova, confermando così il processo di nidificazione. La composizione della spiaggia influisce sul successo riproduttivo delle tartarughe marine Caretta caretta”.