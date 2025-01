Marina di Modica, record di partecipanti per il Bagnoammare di fine anno

Attualità

Più di 150 persone tra cui anche molte donne e bambini

Più di 150 persone fra cui anche molte donne e bambini il più piccolo di 8 anni si sono dati appuntamento mattina sulla spiaggia di Marina di Modica per il consueto appuntamento del Bagnoammare di fine anno. Accolti anche quest’anno da un clima favorevole con una temperatura dell’acqua di 19 gradi si sono tuffati resistendo immersi per circa 15 minuti tenendosi per mano e realizzando un grande cerchio.

La spiaggia era strapiena di gente sia per partecipare che per assistere all’evento divenuto ormai di grande richiamo.

Fra le novità di quest’anno la presenza dell’uomo delle renne che ha allestito un piccolo punto di ristoro per i partecipanti.

Inoltre un set fotografico allestito dal fotografo Giuseppe Pitino che anche quest’anno ha immortalato l’evento.

Dopo il bagno i partecipanti si sono rifocillati con ben 20 kg di cavatelli conditi con 10 litri di pomodoro e 10 Kg di carne