Marina di Modica, riapre piazza Mediterraneo

Attualità

Ieri sera finalmente il taglio del nastro dopo una attesa di qualche giorno. E adesso si guarda avanti

Riapre i battenti piazza Mediterraneo. Con un nuovo look. Ieri sera la cerimonia d’inaugurazione. A tagliare il nastro il sindaco Maria Monisteri attorniata dai componenti della propria Giunta. Situazione complicata quella che ha portato all’apertura di questo luogo d’incontro anche perché la fine dei lavori era stata annunciata a fine giugno. L’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonio Drago ha affidato ai social una lunga riflessione.