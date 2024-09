Marina di Modica, rischia di annegare: donna salvata

Attualità

Ha fatto comunque il bagno nonostante la pericolosità segnalata per il mare mosso

Nonostante il mare agitato e la conseguente pericolosità segnalata dalla bandiera rossa di divieto esposta dai bagnini, lunedì scorso una giovane donna ha deciso di fare ugualmente il bagno a Marina di Modica, sfidando le onde alte. Ad un certo punto la donna, presa dal panico quando le violente correnti marine l’hanno portata al largo, ha iniziato a gridare per chiedere aiuto. Una surfista è intervenuta subito, coadiuvata da un’altra donna con il sup. Infine anche i 2 bagnini di un noto chalet hanno tratto in salvo la bagnante, che se l’è cavata solo con un grosso spavento.

