Marina di Modica, scattano domani le qualificazioni del campionato italiano di beach volley

La tappa organizzata dall'associazione I Soci con il patrocinio del Comune e della Regione

Sono arrivate a Marina di Modica le prime coppie che domani mattina scenderanno in campo per le qualificazioni al tabellone principale della tappa del campionato italiano maschile e femminile, organizzata da I Soci con il patrocinio del Comune di Modica e della Regione.

Fabio Nicosia, presidente della società di Vittoria, che organizza eventi dedicati agli sport sulla sabbia da 30 anni, non vede l’ora di vivere questa nuova grande emozione. “Sul progetto, che comprendeva anche Sabbie di Sicilia, ci abbiamo creduto in tanti. Dopo il beach soccer regionale la parola passa agli straordinari specialisti del beach volley. Provo un pizzico di emozione perché grazie all’on. Ignazio Abbate, che ha permesso l’inquadramento dei due eventi nella lista di quelli promossi dalla Regione, e al sindaco Maria Monisteri, che con il suo entusiasmo ci ha spinto sempre a migliorarci e a fare bene. Marina di Modica per la prima volta apre al beach volley, saranno tre giorni che scriveranno la storia di questo sport in Sicilia”.

MASCHILE. Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta, vincitori della Coppa Italia, sono entrati nel Main draw del Futures di Bruxelles. Testa di serie numero due diventano Giacomo Titta e Mauro Sacripanti, finalisti a Catania. I catanesi Franco Arezzo e Geri Ndrecaj salgono al rango cinque, subito dopo gli attesissimi Daniele Lupo e Ivan Zaytsev. L’arena di gioco è ormai pronta. Quattro i campi, più uno di allenamento, comporranno l’area di gioco.

Domani giocheranno le qualificazioni diverse coppie maschili. Si giocheranno i sei posti per entrare nel tabellone: Marco e Andrea Di Franco (allenati da Gianpietro Rigano); i gemelli Federico e Giosué Andronico; Francesco Cavalli-Lorenzo Platania; Sebastiano Litrico-Andrea Cassaniti (vinsero nel 2021 uno scudetto per società nell’Under 20); Simone Orto (lo schiacciatore 2004, subentra al posto di Terranova) giocherà con il già campione d’Italia Paolo Ficosecco; Simone Augugliaro-Cristian Scheid; i saccensi Andrea Roccazzella-Francesco Raso; i padroni di casa, i ragusani Giovanni Firrincieli-Pierpaolo Giudice (entrambi ex giocatori del Modica); Stefano Bartoli-Alessandro Bartoli; Gianmarco Rabuazzo-Orazio Gangemi, Andrea Di Paola-Claudio Nuncibello; Nicola Ferro-Davide Taranto, campioni europei Over 50.