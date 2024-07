Marina di Modica, tornano le chiazze scure e maleodoranti

Attualità

La segnalazione di alcuni residenti nel tratto di mare antistante la terza piazzetta

Puntuali come ogni estate tornano le chiazze scure e maleodoranti nel mare di Marina di Modica. La capitaneria di porto conferma una situazione simile lungo tutta la costa. La segnalazione è stata inoltrata da alcuni residenti della frazione marinara modicana. Le chiazze scure e maleodoranti sono state avvistate in mattinata nel tratto di mare antistante la terza piazzetta. Controlli in corso da parte della guardia costiera non solo a Marina di Modica, ma lungo tutto il litorale ibleo, dove, come accennato, si sono già verificate situazioni simili.

