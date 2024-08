Marina di Ragusa, al via il triduo in onore di Santa Maria di Portosalvo

Società

Da domenica celebrazioni nel vivo

La celebrazione eucaristica caratterizzata dalla benedizione delle mamme in attesa di un figlio è uno dei momenti più significativi delle cerimonie in programma domani con riferimento alle celebrazioni tuttora in corso relativamente alla festa di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa. Una serie di appuntamenti molto intimi sul piano spirituale che, voluti dal parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, risultano essere sempre molto partecipati. Domani, però, il primo evento religioso è alle 8 con la celebrazione eucaristica. Alle 19,30 la santa messa nel giardino delle Suore e, quindi, alle 19,15, in chiesa, il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna. Alle 20, come detto, la santa messa con la speciale caratterizzazione di cui sopra. Domenica, poi, prende il via il triduo in preparazione alla festa.