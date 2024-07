Marina di Ragusa, al via l’iter per l’assegnazione dei lotti per ampliare il cimitero comunale

Attualità

L'assessore D'Asta: "Sono in fase di convocazione i cittadini beneficiari"

Assegnazione dei lotti per ampliare il cimitero comunale di Marina di Ragusa, parla l’assessore al ramo, Mario D’Asta (nella foto). “Sono in fase di convocazione – chiarisce – i cittadini beneficiari di graduatoria che hanno fatto richiesta di assegnazione in concessione di suolo al cimitero di Marina di Ragusa. I beneficiari saranno avvisati tramite raccomandata o pec e a loro verranno indicate le procedure di scelta, da eseguire nei tempi indicati, dei lotti oggetto di assegnazione, distinti per tombe e mausolei. Diamo così seguito a un’importante esigenza per molti nostri concittadini, in attesa di avere uno spazio in cui poter continuare a commemorare i propri cari defunti”.

La planimetria dei lotti è disponibile al link: