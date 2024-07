Marina di Ragusa, Amedeo Fusco festeggia la replica numero 70 del racconto su Frida Kahlo

Spettacoli

Domani sera l'appuntamento al Giardino delle suore per un evento speciale

Giornata speciale, domani 24 luglio a Marina di Ragusa, per Amedeo Fusco che a due anni dal debutto dello spettacolo su Frida Kahlo festeggia la replica numero 70 con un evento speciale. Infatti, dopo gli straordinari successi ottenuti in tutta Italia, Amedeo Fusco (nella foto), regista e attore, tornerà con il suo cavallo di battaglia al Giardino delle suore (ingresso da via Augusta), con inizio alle 21,15. Sarà, infatti, riproposto Amedeo Fusco racconta Frida Kahlo, il grande affresco biografico sotto forma di recital che è tributato a un personaggio iconico dei nostri tempi, la pittrice messicana la cui vita resta ancora oggi al centro dell’attenzione per l’intensità con cui la stessa è stata vissuta. Fusco, nell’interagire con il pubblico, va al di là della biografia ufficiale, cerca di carpire i segreti del personaggio, di raccontarne le più recondite emozioni, per tracciare un quadro inedito, commovente e struggente di una personalità tra le più influenti, nel campo artistico, di questi ultimi due secoli. Grazie alla presenza del tenore Dario Adamo e alle ricerche e alle grafiche curate dall’artista Isabella Maria B, Fusco animerà un racconto da vivere come un viaggio sopra le righe alla scoperta di tutto quello che ancora non è stato detto di questa eccezionale artista. A introdurre l’appuntamento ci saranno Vincenzo Floccari e Giovanni Ottaviano. Si tratta di un racconto che riuscirà a tenere con il fiato sospeso gli spettatori dal primo all’ultimo minuto, uno straordinario affresco su una donna che ha scelto di vivere la propria personalità nonostante tutto e tutti. L’ingresso è 10 euro su prenotazione, info al numero WhatsApp 338.144393. Spettacolo non adatto ai bambini.

