Marina di Ragusa, Amedeo Fusco torna a raccontare Frida Kahlo. E si annuncia già un successo

Cultura

L'appuntamento è in programma domenica sera nel giardino delle suore. Ci sarà anche il tenore Dario Adamo

Lo spettacolo teatrale “Amedeo Fusco racconta Frida Kahlo”, che da più di due anni gira l’Italia tra teatri, sale d’arte, biblioteche e festival culturali, torna domenica 3 agosto alle 22 a Marina di Ragusa nel giardino delle suore, con ingresso da via Augusta. Sarà la 72esima replica (caratterizzata da 58 sold out e 49 standing ovation), la 25esima nella provincia iblea. Assieme a Fusco (nella foto), lo straordinario tenore Dario Adamo. Non si tratta di una semplice narrazione biografica. Non è una semplice biografia messa in scena. È un monologo teatrale, della durata di circa un’ora, intenso e vibrante, che conduce lo spettatore nel cuore pulsante di una donna capace di trasformare il dolore in arte. Fusco interpreta, racconta, evoca, immergendo lo spettatore in un flusso emozionale che attraversa tutta la vita di Frida: dall’infanzia segnata dalla poliomielite, al terribile incidente del tram, dall’amore tumultuoso con Diego Rivera ai quadri viscerali, veri, rivoluzionari. Lo spettacolo è arricchito anche da interventi musicali che ne amplificano l’intensità emotiva. La Frida di Amedeo Fusco non è solo il simbolo che tutti conosciamo.