Marina di Ragusa, approvata l’ordinanza antibivacco

Attualità

Il sindaco Cassì spiega la necessità di questa scelta

I mastelli aggiuntivi per i rifiuti rimasti inutilizzati e un maggiore presidio ignorato non appena si gira l’angolo: viste queste premesse a partire da oggi entra in vigore una specifica ordinanza antibivacco per Marina di Ragusa, che vieta schiamazzi, utilizzo di diffusori musicali e consumo all’aperto di bevande alcoliche nell’area gialla, ad esclusione dei luoghi di somministrazione autorizzati. Lo comunica il sindaco Peppe Cassì.

Fino a 500€ la sanzione, oltre alle pene amministrative e penali già previste dalla legge. Abbiamo inoltre segnalato alle autorità chi ha ben pensato di trasformare la propria autovettura in un bar, approfittando impropriamente della presenza di tanti giovani.

“Il primo risultato, forse, è già arrivato, con gruppi di ragazzi che in queste ore ci hanno chiesto un confronto – continua il primo cittadino – L’Amministrazione, l’ho già detto, non ha alcuna intenzione di punire ma di educare, e sta ai ragazzi adottare comportamenti tali da non rendere necessari interventi drastici. Seguendo gli stessi principi, è stata inoltre emanata un’ordinanza anche per il Centro storico di Ragusa Superiore”.

Fino al 31 ottobre, dalle ore 17.00 alle 7.00, sono vietate:

– la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche se non all’interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle relative pertinenze esterne, o all’interno di una spesa complessiva che comprenda anche altri generi alimentari;

– la consumazione all’aperto se non in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate.