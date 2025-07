Marina di Ragusa, bravata goliardica che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste

Attualità

La segnalazione della consigliera comunale Caruso: "Ma dove sono i controlli?"

“Nella giornata di ieri mi è stato segnalato da un cittadino un video che ritrae un episodio preoccupante avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, presumibilmente tra l’una e le due, in piazza Dogana, a Marina di Ragusa, proprio all’inizio della spiaggia”. Lo riferisce la consigliera comunale Rossana Caruso che spiega: “Nel video si vede un gruppo di una decina di giovani intenti a spingere un’auto su per la salita della spiaggia, in una scena surreale che ha tutti i contorni di una bravata goliardica, ma che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. C’è chi spinge, chi guida, chi riprende la scena ridendo: il tutto senza alcuna consapevolezza del rischio (l’auto infatti poteva facilmente slittare, mettendo in pericolo chi si trovava davanti a spingere). Non solo, il veicolo è stato anche imbrattato con vernice spray su tutta la carrozzeria. Un atto che, in qualunque contesto, sarebbe grave, ma che risulta ancora più intollerabile se consideriamo che si è verificato nel cuore della zona rivierasca, in una delle aree più frequentate e visibili. Ho immediatamente segnalato il video alle forze dell’ordine, che ringrazio per la disponibilità e per il lavoro che svolgono quotidianamente, con la certezza che saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso”.