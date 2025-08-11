Marina di Ragusa, celebrazioni del triduo in onore di Santa Maria di Portosalvo

Società

Il programma delle iniziative nei giorni che anticipano l'attesa processione con il simulacro

Inizia oggi il triduo in preparazione ai solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa. Nel pomeriggio, alle 19,30, la celebrazione eucaristica con omelia sarà tenuta da don Luca Roccaro. Questa sera, alle 21,30, nel giardino delle suore del Sacro Cuore, la compagnia teatrale “Quelli del circolo” presenterà la commedia “Come si rapina una banca” a cura di Liolà e di Pro Loco Mazzarelli. Domani, alle 8, la celebrazione eucaristica.