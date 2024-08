Marina di Ragusa, Chiavola (Pd): “Mare senza frontiere, quest’anno disagi in più per gli utenti”

Attualità

Il consigliere comunale ha raccolto una serie di segnalazioni riguardanti l'attività a supporto dei bagnanti disabili

“Ho raccolto e verificato la segnalazione proveniente da alcuni utenti su alcuni disservizi che riguardano il progetto “Mare senza frontiere”, iniziato il 1° luglio e in programma fino al 31 agosto a Marina di Ragusa. Il servizio, promosso dal Comune di Ragusa in collaborazione con l’Asp e l’associazione Samot, mira a supportare i disabili nelle attività balneari. Tuttavia, nonostante le celebrazioni dell’amministrazione nei media locali, il servizio è apparso inadeguato e carente sotto molti aspetti”. Lo sottolinea il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, che chiarisce quali sono le pecche dello stesso. “In primo luogo – afferma – l’orario del servizio è stato ridotto a quattro ore giornaliere, causando sovraffollamento. Il gazebo e le sedie job, originariamente situati a soli 10 metri da bagni attrezzati e costantemente vigilati, sono stati spostati a 300 metri di distanza, sostituiti da bagni chimici privi di sorveglianza, installati solo dopo venti giorni di proteste. Questi servizi, utilizzati indiscriminatamente da migliaia di bagnanti, sono privi di controllo e spesso lasciati in condizioni igieniche deplorevoli”.