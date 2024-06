Marina di Ragusa, Chiavola: “Villetta di via Caboto ridotta ai minimi termini”

Attualità

La segnalazione del consigliere comunale del Pd: "Sono necessari interventi immediati"

“La villetta di via Caboto, a Marina di Ragusa, a una ottantina di metri da piazza Malta, quindi nel cuore della frazione rivierasca, è ridotta ai minimi termini. Ho raccolto le segnalazioni dei residenti e dei villeggianti, che più volte hanno sollecitato gli uffici competenti senza successo, e le ho girate all’amministrazione comunale affinché si faccia parte attiva nel cercare di risolvere questa situazione a dir poco problematica”. E’ quanto rileva il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola, dopo avere appurato che, nell’area, in effetti, sterpaglie ed erbacce la fanno da padrone, per non parlare della presenza di ratti e serpenti che, in questo habitat, trovano facile proliferare.