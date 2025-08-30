Marina di Ragusa, ciclista investe due donne: finiscono in ospedale

Cronaca

L'episodio è accaduto questa mattina lungo il tratto finale del lungomare Andrea Doria

Due donne sono rimaste ferite questa mattina al lungomare Andrea Doria, nell’ultimo tratto, proprio di fronte alla Baia del Sole. Un ciclista che transitava lungo il percorso a quest’ultimo assegnato le ha investite proprio mentre le stesse, dell’apparente età di 65 e 75 anni, stavano attraversando la pista. Rovinate a terra, sono rimaste ferite. Ferito anche il ciclista. Sul posto le ambulanze del 118. Le due signore e il ciclista sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri per accertare come sono andati i fatti e stabilire la percentuale di responsabilità. In zona si è formato un capannello di curiosi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA