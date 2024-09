Marina di Ragusa, continua l’avventura di Liolà anche durante il periodo autunnale

Liolà non si ferma. Dopo un cartellone estivo di grandissimo successo, confermato dall’affezionato pubblico che non ha mancato un appuntamento; dopo i diversi eventi extra che hanno arricchito la proposta culturale rivolta alla sempre più grande e variegata comunità di Mazzarelli; dopo la chiusura in grande stile in collaborazione con il CostaIblea Film Festival, la redazione culturale della ProLoco Mazzarelli è già in pieno fermento per il cartellone autunno-inverno.

“Nei prossimi giorni saranno comunicate le prime, grandi proposte all’insegna dell’arte, della riflessione, del confronto”, annunciano le ideatrici ed organizzatrici della rassegna culturale, Caterina Giardina, Elide Poscia e Cecilia Tumino.

È quindi il momento per un piccolo bilancio, partendo proprio dall’ultima “fatica” organizzativa che ha coinvolto Liolà e ProLoco in una scommessa decisamente vinta: l’edizione 2024 del CostaIblea Film Festival. “Nonostante i tempi contingentati e lo sforzo logistico, non ci siamo tirati indietro contribuendo, anche in termini di apporto di idee, al grande successo della manifestazione che per la prima volta è approdata a Marina di Ragusa scegliendo di portare il cinema ed i suoi protagonisti tra gli spettatori, all’aperto, nelle location più suggestive e significative del borgo. Villa Ottaviano, il giardino delle Suore del Sacro Cuore e Piazza Torre hanno accolto grandi nomi della settima arte, tra tutti Matteo Garrone e Roberto Andò, ma anche numerosi appuntamenti dedicati a Maestri del calibro di Marcello Mastroianni e Federico Fellini, ed ancora spazio a documentari e alla musica nel cinema”.

“Non possiamo che ritenerci soddisfatti e guardare già alla prossima edizione di questo festival, intenzione già confermata da direzione artistica e amministrazione comunale”, dichiara il presidente della ProLoco Mazzarelli, Tonino Gulino, che pone l’accento anche sul preziosissimo apporto dei collaboratori Maurizio e Maria Grazia Carratello. “Facendo ancora un passo indietro, doveroso da parte nostra ringraziare le tante personalità che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito e tutti coloro i quali hanno partecipato agli incontri di Liolà-Estate 2024”, aggiungono dalla ProLoco. Come detto, con l’arrivo dell’autunno non calerà il sipario: Liolà a Mazzarelli continua.