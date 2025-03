Marina di Ragusa, controlli notturni dei carabinieri

Cronaca

Sottoposte a verifica 32 persone e 22 autoveicoli. Numerose le contravvenzioni

Un importante dispiegamento di forze in arco notturno da parte dei carabinieri della Compagnia di Ragusa, impegnati in un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, predisposto al fine di contrastare fenomeni delittuosi, in particolare di natura predatoria, e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

L’Arma iblea ha dispiegato contemporaneamente su strada quattro pattuglie, operanti soprattutto sul territorio di Marina di Ragusa.

Nel corso dell’attività sono state monitorate in particolare la zona del porto turistico, il centro abitato e la frazione di Casuzze di Santa Croce Camerina. Sono state sottoposte a controllo 32 persone e 22 autoveicoli.