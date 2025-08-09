Marina di Ragusa, cresce l’attesa per il Palco della Danza iblea

Spettacoli

La seconda edizione si terrà lunedì dalle 21 in piazza Duca degli Abruzzi

Cresce l’attesa a Marina di Ragusa per la seconda edizione del “Palco della Danza Iblea”, manifestazione che lunedì 11 agosto, a partire dalle 21, trasformerà piazza Duca degli Abruzzi in una vera e propria arena di talenti del movimento. Sul palco si alterneranno gli allievi di ben 24 associazioni sportive dilettantistiche, pronte a regalare al pubblico uno spettacolo variegato, coinvolgente e ricco di emozioni. La manifestazione, organizzata grazie al prezioso lavoro di squadra tra i principali enti di promozione sportiva del territorio, con il sostegno dell’amministrazione comunale del capoluogo, rappresenta ormai un appuntamento immancabile dell’estate ragusana, capace di valorizzare la danza e lo sport come strumenti di crescita e aggregazione.