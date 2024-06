Marina di Ragusa, cubano colpisce a colpi di coltello un turco ospite della sua ex: denunciato

Cronaca

L'uomo era già gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della donna

I carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato a piede libero un 38enne di origine cubana per il reato di lesioni aggravate. La vicenda traeva origine nella notte dello scorso 22 giugno quando il cubano, già gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex convivente, si introduceva furtivamente nell’abitazione di quest’ultima situata nella frazione marina di Ragusa.