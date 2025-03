Marina di Ragusa, devastata dai ladri la farmacia Schembari

Attualità

A nulla sono valsi gli allarmi lanciati in queste settimane circa la necessità di maggiori controlli. Situazione sempre più a rischio

Quello che si temeva è accaduto. Gli allarmi lanciati in queste ultime settimana a nulla sono serviti. Una scena di devastazione si è presentata agli occhi dei titolari della farmacia Schembari a Marina di Ragusa, dopo che ignoti hanno fatto irruzione nel locale, distruggendo vetrine e scaffali e rubando numerosi prodotti. Il furto, avvenuto nella notte, intorno alle 4, ha causato ingenti danni alla farmacia: vetri in frantumi e merce sparsa a terra. La vetrina è stata sfondata con un masso.

I ladri hanno portato via due casse automatiche con pochissimi soldi; i danni, invece, sono ingenti. Indagini in corso. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di individuare elementi utili alle indagini. Questo episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e gli altri commercianti della zona, che chiedono maggiori controlli per garantire la sicurezza della frazione rivierasca.