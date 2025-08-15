Marina di Ragusa, devozione e partecipazione per Santa Maria di Portosalvo

Società

Ieri sera la celebrazione eucaristica e la fiaccolata con il simulacro, oggi pomeriggio il rito dell'imbarco a mare

La festa di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa continua a regalare momenti di intensa partecipazione e devozione, coinvolgendo fedeli, cittadini e ospiti in una cornice di tradizione e spiritualità.

Nella serata di ieri (foto Salvo Bracchitta), il simulacro della Madonna è stato portato in processione per le vie di Marina di Ragusa, fino a raggiungere il giardino delle suore del Sacro Cuore. Un appuntamento particolarmente sentito, impreziosito dalla presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha voluto rendere omaggio alla comunità e alla devozione mariana. Alle 20, la recita del Santo Rosario ha raccolto i fedeli in preghiera, seguita dalla santa messa presieduta dal parroco Riccardo Bocchieri, insieme ad altri sacerdoti. Al termine della celebrazione, una festosa fiaccolata ha accompagnato il simulacro della Madonna nuovamente in chiesa, tra canti, luce ed emozioni condivise.

Tutti gli occhi sono ora puntati sull’appuntamento di oggi pomeriggio, che rappresenta uno dei momenti più emozionanti e attesi della festa: alle 17, infatti, prenderà il via la solenne processione con l’imbarco a mare del simulacro al porto turistico, accompagnato dalle note del corpo bandistico. Il corteo si snoderà lungo piazza Maria Ss. di Portosalvo, via del Mare, via Tindari, piazza Dogana e lungomare Mediterraneo, fino al porto turistico, dove la Madonna sarà condotta sull’imbarcazione. Il simulacro percorrerà lo specchio di mare antistante il lungomare Andrea Doria e Cav. Bisani, giungendo fino al villaggio Santa Barbara, regalando un suggestivo scenario di fede che si fonde con il paesaggio marinaro.