Marina di Ragusa, è il giorno di Maria Santissima di Portosalvo

Società

Il programma di tutte le iniziative fissate per domani, giorno di Ferragosto

Giornata di Ferragosto, domani è il momento più atteso dalla comunità dei devoti e fedeli di Marina di Ragusa. Si celebra la solennità della beata Vergine Maria Assunta in cielo. Le celebrazioni eucaristiche in chiesa sono in programma ogni ora dalle 7 alle 11. Alle 9, a mezzogiorno e alle 17 è previsto lo sparo di colpi a cannone e il suono festoso di campane. Alle 10 l’arrivo del corpo bandistico Vito Cutello di Chiaramonte Gulfi, risveglio musicale e giro per alcune vie cittadine. Alle 11 il gioco del legno a mare. Al vincitore, oltre a un premio in denaro, sarà assegnata una coppa ricordo.