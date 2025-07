Marina di Ragusa e il turismo dell’improvvisazione, Chiavola (RiM) non fa sconti

Attualità

"Provate a chiedere oltre lo Stretto se ci conoscono. Manca assolutamente la programmazione"

“Ancora una volta, anche nel 2025, dall’estate prenderemo quello che arriverà. Intendo in termini di turisti e di visitatori. Nessun tipo di pianificazione, nessun tipo di programmazione, nessun tentativo di capire come sanare alcune criticità. Tutto debitamente lasciato al caso. Nella speranza che vada bene”. E’ il senso della critica che arriva dal presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola (nella foto), all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Cassì.