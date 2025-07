Marina di Ragusa e la rotatoria di Camemi, il consigliere comunale Firrincieli: “Ecco come stanno le cose”

Attualità

"Non è prevista alcuna rotatoria in quella zona e mai ne sarà realizzata una"

A proposito della vicenda che sta tenendo banco in queste ultime ore, è opportuno chiarire che non è prevista alcuna rotatoria a Camemi e che mai ne sarà realizzata una. In consiglio comunale, invero, l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida, rispondendo ad una mia sollecitazione, ha dichiarato, in due occasioni, che con i ristori di Interconnect Malta sarà realizzata una rotatoria a Camemi. Si tratta di una inesattezza. Perché le rotatorie indicate in una convenzione, non del Comune ma del Libero consorzio dei Comuni, sono quelle di zona Poggio, della Masseria e dell’Abbuffata”. Lo dice il consigliere comunale dei Cinque Stelle a Ragusa, Sergio Firrincieli (nella foto). “L’unica soluzione, al momento e per il futuro – prosegue Firrincieli facendo riferimento al sito di Camemi – può essere solo uno spartitraffico, ma l’accesso e l’uscita da e per la Sp 25 dal villaggio Camemi da entrambi i sensi di marcia dovrà avvenire tramite la rotatoria di Gatto Corvino e quella futura in zona Masseria. Chiarito questo, sempre relativamente alle tre rotatorie ancora non c’è alcuna procedura avviata, neanche la progettazione nonostante, sempre in consiglio comunale, l’assessore ai Lavori pubblici aveva dichiarato addirittura che l’incarico era stato assegnato a due tecnici”.