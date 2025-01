Marina di Ragusa e la storia da riscoprire

Attualità

Il regista Antonio Carnemolla racconta quello che un tempo accadeva nella prima parte del lungomare

La fabbrica del pesce a Marina di Ragusa. Correva l’anno 1947 e la frazione marinara era ben diversa da quella che tutti noi conosciamo. Il regista Antonio Carnemolla, con un reel, racconta la storia della primissima parte del lungomare, dove appunto esisteva quello che oggi sarebbe uno straordinario elemento di archeologia industriale che purtroppo non c’è più. Con le interviste a Cecilia Tumino – nipote di Rosario Tumino che con il cognato Carmelo Di Grandi costruirono la fabbrica – e di Maria Iurato, moglie di Tumino, in pochi minuti Carnemolla racconta un affascinante pezzo di storia cittadina a molti sconosciuto.

Questo il link del video https://www.instagram.com/reel/DFNnnpMoTIS/?igsh=MTdvb3Y2NHk2cXh1Mg==