Marina di Ragusa e l’inizio dell’estate con la festa della musica

Attualità

Poesia, arte e yoga tra le iniziative più gettonate di un appuntamento iconico in programma nella giornata di domani

L’inizio dell’estate a Marina di Ragusa: un’alba tra poesia, arte e yoga, e una sera tutta da suonare con la Festa della Musica

È un 21 giugno ricco di emozioni quello promosso dalla Pro Loco Mazzarelli, con una giornata di eventi pensati per celebrare l’arrivo dell’estate nel segno della bellezza, della musica e del benessere, in perfetta sintonia con la Festa della Musica che animerà il borgo marinaro fino a sera.

Tutto avrà inizio all’alba, con un suggestivo appuntamento alle 5:30 del mattino presso la Rotonda sul mare. Un momento pensato per accogliere il solstizio d’estate con lentezza e armonia, aspettando insieme il sorgere del sole, tra letture poetiche, musica e attività creative. I partecipanti potranno dipingere, fotografare, ballare o cantare, lasciandosi ispirare dai primi raggi del sole che si specchiano sull’acqua.

Non mancherà uno spazio dedicato al benessere del corpo e della mente, grazie alla presenza di una naturopata che guiderà i presenti in tecniche di respirazione e rilassamento. A chiudere questo momento rigenerante, una lezione di yoga in collaborazione con la LILT, per connettersi profondamente con se stessi e con l’energia della natura.

Dal pomeriggio in poi, sarà la musica a diventare protagonista assoluta. A partire dalle 18:00, il lungomare di Marina di Ragusa si accenderà con la Festa della Musica, manifestazione nazionale che torna a Ragusa con un ricco programma promosso dall’associazione Sicilia Event con il patrocinio del Comune di Ragusa e la collaborazione del CCN I Tre Ponti, del CCN Antica Ibla e della Pro Loco Mazzarelli.

Si parte con la carica della Kamarina Street Band, seguita dai Rollers RG&CT. Poi il ritmo sale con i dj set di Dj Hummer e Dj Santy, accompagnati da visual live, e con i suoni blues e rock della Revolution Blues Band. Sul palco anche Luca Sallemi, Emilio Assenza e le band Paprika, Cut-Off e Magic Sound. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ci penseranno le danze swing in piazza, in un crescendo di energia che accompagnerà il tramonto e la notte sul mare.