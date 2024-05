Marina di Ragusa, fa discutere il nuovo murale di Rabit

Attualità

E' stata raffigurata una ragazza che sta in piedi e che urina all'indirizzo di alcuni cestini dei rifiuti

Sta facendo discutere il murale realizzato da Rabit, un writer e artista locale, in un angolo di Marina di Ragusa. Come dimostra la foto, si vede una ragazza in piedi nell’atto di urinare all’indirizzo di alcuni cestini di rifiuti. Un murale che, nella sua semplicità, già divide il popolo del web per tutti i temi intrinsechi e più o meno espliciti che lo stesso è in grado di sviluppare. Un lavoro assolutamente di pregio e che, però, è destinato a fare discutere.

