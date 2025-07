Marina di Ragusa, fiaccolata in onore di Borsellino e degli agenti della scorta

Attualità

L'appuntamento è in programma sabato 19 luglio alle 21,30 da piazza Duca degli Abruzzi a piazza Malta

Nel 33° anniversario della strage di via D’Amelio, il coordinamento provinciale di Libera Ragusa insieme al presidio cittadina di Ragusa “Dafne Caruana Galizia” continuano il loro percorso di memoria e di impegno nel ricordo di Paolo Borsellino (nella foto), Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

A Marina di Ragusa, come è ormai tradizione, il prossimo 19 luglio una fiaccolata partirà alle 21,30 da piazza Duca degli Abruzzi per raggiungere piazza Malta, dove ci si fermerà per un momento di confronto sul tema: “L’importanza dei percorsi educativi nel contrasto alle mafie e alla criminalità”. Il tema riprende uno dei punti della campagna “fame di verità e giustizia” con la quale, a 30 anni dalla sua nascita, Libera ritorna ancora una volta a dare voce al suo grido per risvegliare l’impegno di quanti sognano un orizzonte libero da mafie e corruzione.

