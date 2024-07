Marina di Ragusa, giornata dedicata alla prevenzione dell’annegamento

Attualità

L'azione dimostrativa domani alle 10 nella spiaggia della Dogana

Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento. Si tratta di un’iniziativa dell’Oms che segue la Risoluzione dell’Onu dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

“Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”.

Quest’anno in Italia tutte le località #BandieraBlu hanno dedicato la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini, sotto lo slogan “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”.

A Marina di Ragusa, nella giornata del 25 luglio, a cura del servizio comunale di Protezione Civile – Presidio di Marina di Ragusa, si terrà una manifestazione dimostrativa dell’attività di soccorso in mare, mirata a sensibilizzare la popolazione e a istruirla alla prevenzione di incidenti.

La dimostrazione avrà inizio alle 10 presso la spiaggia della Dogana, ove è ubicata la postazione dei bagnini.

Dopo una breve presentazione e spiegazione delle regole fondamentali per evitare rischi in mare e colpi di calore, nello specchio acqueo antistante verrà effettuata la dimostrazione di un salvataggio, con recupero da terra, da parte dei bagnini.

Nelle varie fasi della dimostrazione è previsto il coinvolgimento dell’unità cinofila che, sempre da terra, recupererà un bagnante in difficoltà.