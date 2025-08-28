Marina di Ragusa, i consiglieri del Pd intervengono su Punta di Mola

Attualità

Podimani, Calabrese e Chiavola presentano una mozione in aula

“La zona di Punta di Mola, nel periodo estivo, accoglie migliaia di residenti e turisti ma continua a essere trascurata dall’Amministrazione comunale. L’unica piccola spiaggia disponibile versa in condizioni di degrado, priva di servizi essenziali come pulizia quotidiana, postazione di salvataggio, passerelle sicure e contenitori per i rifiuti”.

Lo dichiarano i membri del Gruppo consiliare del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, Peppe Calabrese, Giuseppe Podimani e Mario Chiavola (nella foto da sinistra Podimani, Calabrese e Chiavola), che annunciano: “Per questo motivo abbiamo presentato una mozione in Consiglio comunale con cui chiediamo interventi concreti e immediati:

installazione di una torretta con bagnino per garantire la sicurezza;

pulizia quotidiana della spiaggia e decoro del percorso di accesso;

realizzazione di una passerella a norma fino alla battigia;

spostamento della doccia in prossimità della scala o adeguamento del tratto di collegamento;

valutare la possibilità di espropriare di un tratto di spiaggia privata, oggi inutilizzata, per restituirla alla fruizione dei cittadini”.