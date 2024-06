Marina di Ragusa, il direttore del museo egizio di Torino tra gli ospiti della settima edizione di Liolà

Società

La rassegna culturale promossa dalla ProLoco Mazzarelli

Christian Greco (nella foto) a Marina di Ragusa per Liolà. Il direttore del Museo Egizio di Torino tra gli ospiti della rassegna culturale promossa dalla ProLoco Mazzarelli, giunta alla settima edizione .

Come da tradizione, gli appuntamenti partiranno all’insegna della musica, il 21 giugno, ed accompagneranno la comunità di Mazzarelli per l’intera stagione estiva. La chiusura è prevista il 6 settembre.

“Teatro, musica, libri, fotografia, archeologia e laboratori per bambini. Tutto questo è Liolà – dichiarano le ideatrici ed organizzatrici – Caterina Giardina, Elide Poscia e Cecilia Tumino – una rassegna che, ormai giunta alla settima edizione, rappresenta un vero e proprio appuntamento per ritrovarsi, come comunità, nell’arte, nella riflessione e nelle tradizioni. Un segnale chiaro per ribadire che Mazzarelli non è solo un luogo per la movida estiva ma rappresenta un cuore pulsante nel territorio ibleo di crescita culturale e sociale. Storie che ricamano i loro intrecci con diverse trame ma con una particolare attenzione alle nostre radici e alla nostra cultura, caratteristica che dall’inizio ha contraddistinto la nostra proposta culturale. Quest’anno abbiamo voluto diversificare le iniziative per ‘catturare’ altre sensibilità, nell’intento di avvicinare un pubblico sempre più variegato alla nostra rassegna”.

Come detto, Liolà 2024 parte il 21 giugno alle ore 21.30 . Nella notte del solstizio, si darà spazio alla musica con Ibla Ensamble. La serata si svolgerà all’interno del giardino delle Suore del Sacro Cuore. Il 28 giugno nella stessa location è in programma la presentazione del libro “Nelle scarpe di mia sorella” di Mariella Montefusco, con la partecipazione dell’Aiad. Tra i vari incontri, il 19 luglio letture in musica con l’attore Massimo Leggio voce de “L’incredibile storia di Turiddu u Malandrino” accompagnato dalle sonorità di Guglielmo Tasca. Ancora musica e parole il 2 agosto , con Peppe e Michele Arezzo sul palco in un coinvolgente dialogo su Giacomo Puccini, nell’anno in cui si celebra il Centenario della sua morte. Per il consueto appuntamento dedicato all’archeologia, Liolà ospiterà il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco. L’evento, in programma il 12 agosto , è intitolato “Alla ricerca di Tutankhamun”.