Marina di Ragusa, il Gas Mazzarelli arricchisce gli appuntamenti in piazza

Attualità

In primo piano la filosofia del consumo consapevole, sostenibile e a chilometro zero

Il Gas Mazzarelli non si ferma ed è a lavoro per arricchire i sabati in piazza a Marina di Ragusa con momenti di confronto e di ascolto. Altro fronte aperto, gli open day all’interno delle aziende. La comunità iblea si è fatta trovare pronta all’appuntamento di sabato scorso in piazza Duca degli Abruzzi, fortemente voluto dai produttori e soci del gruppo di acquisto solidale che ha base a Marina di Ragusa. Ottimo riscontro non solo in termini di vendite ma anche di interesse attorno alla filosofia del consumo consapevole, sostenibile e a km-zero.

L’obiettivo è adesso quello di approfittare delle prossime date per presentare, attraverso il coinvolgimento di esperti, i principi legati alle sane pratiche alimentari e gli obiettivi virtuosi perseguiti dai produttori del territorio.

Le altre date in piazza Duca degli Abruzzi già in calendario sono: sabato 22 febbraio 2025 dalle ore 10 alle 14; sabato 22 marzo dalle ore 10 alle 14; sabato 26 aprile dalle ore 10 alle 14; sabato 31 maggio dalle ore 10 alle 14.