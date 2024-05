Marina di Ragusa, il Gas Mazzarelli e la filosofia del cibo pulito

Società

Venerdì uno speciale evento di degustazione al ristorante "Il delfino"

Il Gas Mazzarelli incontra ancora una volta i protagonisti del mondo della ristorazione iblea, per un momento di condivisione e sensibilizzazione sul cibo genuino e sostenibile. Venerdì prossimo, il 10 maggio, grande attesa per l’evento di degustazione al ristorante “Il Delfino” a Marina di Ragusa.

La cena, realizzata anche con i prodotti del Gas Mazzarelli, sarà abbinata alla degustazione dei vini della Cantina Baglio Oro. Il percorso sarà guidato da Rossella Ragusa e Oriana Chessari, associate Ais Ragusa. “Per ogni piatto sarà spiegato l’abbinamento con le caratteristiche visive e olfattive del vino scelto”.

“Aprirsi al mondo della ristorazione è una delle attività intraprese dal Gas Mazzarelli per veicolare, non solo tra i nostri sempre più numerosi soci e socie, la filosofia del cibo pulito. Incontrare realtà che sposano i nostri stessi valori alla base della sana e corretta alimentazione ci permette rafforzare il messaggio e di declinarlo attraverso realtà sociali ed imprenditoriali diverse”, dichiara la presidente Paola Nigito.

A rispondere all’appello del Gruppo di acquisto solidale nato a Marina di Ragusa sarà questa volta “lo chef con l’orto”, ovvero il cuoco del ristorante “Il Delfino” Vincenzo Mormina: “Da anni coltiviamo le verdure che utilizziamo in cucina in un nostro terreno. Per lasciare un mondo migliore a chi viene dopo di noi, penso in particolare ai miei nipoti da quando sono nonno, ho sposato l’idea di cibo sostenibile, ricercando nei miei piatti non tanto la perfezione di un prodotto ma la sua genuinità. Un rapporto sincero con i ‘frutti della terra’ che mi riporta alle domeniche passate dai nonni”.