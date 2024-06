Marina di Ragusa, il lungomare e le segnalazioni dei cittadini

Attualità

A raccogliere i malumori il consigliere comunale m5S Sergio Firrincieli: "Creato un risultato estetico e funzionale piuttosto deludente"

Dice il consigliere comunale dei Cinque Stelle a Ragusa, Sergio Firrincieli: “Una cittadina ci scrive. E non possiamo che condividere quanto afferma su Marina di Ragusa. Ecco il testo che ci ha inviato”.

Scrive la cittadina: “Il 3 agosto 2023 l’amministrazione comunale ha inaugurato con gran clamore la “Rotonda” e il lungomare (nella foto) Andrea Doria a Marina di Ragusa. Purtroppo, come spesso accade con questa amministrazione, i progetti sembrano essere inaugurati prima del loro intero completamento. Durante l’inaugurazione è stato promesso che entro il 30 settembre 2023 sarebbero stati installati cestini e rastrelliere. A distanza di quasi un anno da quella data, la situazione è tutt’altro che soddisfacente. Qualche settimana fa sono stati piazzati dei vasi, di un discutibile colore nero che, con il caldo estivo, rischiano di diventare roventi e poco accoglienti. In queste ore, sono stati aggiunti degli alberelli di Jacaranda all’interno di questi vasi, sicuramente non adatti per dimensioni e struttura, creando un risultato estetico e funzionale piuttosto deludente”.

“Ma la mancanza più grave – continua l’intervento – riguarda proprio i cestini, dei quali non c’è traccia. Le persone sono costrette a scendere fino in spiaggia per gettare i rifiuti, o addirittura a trattenere ciò che hanno da cestinare fino a piazza Malta o piazza Duca. Inoltre, come siamo abituati a vedere troppo spesso, molti lasciano i rifiuti incustoditi lungo gli angoli del lungomare o ai margini dei sedili, diventando oggetto di critiche per inciviltà da parte di altri concittadini, che dovrebbero, invece, notare e segnalare le mancanze del Comune riguardo a questo problema. Questa situazione è non solo scomoda, ma potenzialmente dannosa per l’ambiente e per l’aspetto estetico di un lungomare da meno di un anno inaugurato”.