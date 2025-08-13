Marina di Ragusa, il programma del giorno della vigilia in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria di Portosalvo

Società

Domani uno dei momenti più attesi dalla comunità dei fedeli

Mentre oggi a Marina di Ragusa, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria di Portosalvo, si celebra l’ultima giornata del triduo, cresce l’attesa in vista delle fasi clou delle celebrazioni. In particolare, nella giornata odierna, la santa messa in chiesa con omelia sarà tenuta, alle 19,30, dal neosacerdote Alessio Leggio. In serata, poi, alle 22, un momento ricreativo tra i più attesi della settimana. In piazza Duca degli Abruzzi, infatti, ci sarà lo spettacolo musicale con il gruppo Scacco matto. La performance della live band sarà a cura del comitato dei festeggiamenti con il contributo del Comune di Ragusa e degli sponsor.