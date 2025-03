Marina di Ragusa, in piazza la filosofia del cibo pulito

Attualità

L'appuntamento promosso per sabato da Gas Mazzarelli e dalla Lilt

La filosofia del cibo pulito torna in piazza Duca degli Abruzzi con il Gas Mazzarelli, una giornata tra cultura della prevenzione e tradizioni locali.

Ricco di spunti il terzo appuntamento di “Gas in piazza”, in programma per sabato 22 marzo, dalle 10 a Marina di Ragusa.

A fianco dei produttori locali, con le loro prelibatezze a chilometro zero, ci saranno infatti i volontari della Lilt Ragusa che distribuiranno piccole quantità di olio extravergine di oliva, alimento simbolo della campagna di sensibilizzazione della Lilt sull’importanza della corretta alimentazione. Ed ancora, assieme all’associazione Siemu a Peri sarà celebrata la festa di San Giuseppe con la tradizionale Cena allestita presso il salone delle suore, in via Augusta.

“Continuiamo ad essere presenti in piazza, consapevoli che per promuovere il consumo critico e responsabile sia fondamentale coinvolgere la comunità. Siamo davvero soddisfatti delle risposte che continuiamo a ricevere dai tanti cittadini che si avvicinano ai nostri stand, alla riscoperta di prodotti e sapori del territorio ma anche interessati dall’attività che portiamo avanti come Gruppo di acquisto solidale“, dichiara la presidente di Gas Mazzarelli Paola Nigito.