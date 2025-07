Marina di Ragusa, inaugurazione ufficiale per il catamarano che collega il porto turistico con Malta

Attualità

Il gruppo imprenditoriale guidato da Paul Gauci ha investito nel rilancio della struttura

Un bagno di folla ha accompagnato, ieri venerdì 11 luglio, l’inaugurazione ufficiale del catamarano Ragusa Xpress, che collega Marina di Ragusa con l’isola di Malta. Il Porto Turistico ha fatto da suggestiva cornice a un evento che ha unito istituzioni, imprenditoria e comunità locale in un unico grande abbraccio simbolico tra le due sponde del Mediterraneo. Il collegamento, partito già lo scorso 17 maggio, ha subito registrato una risposta entusiasta da parte dell’utenza, tanto che in quasi tutti i giorni della stagione estiva le corse sono state raddoppiate. Ma l’inaugurazione ufficiale è stato il momento per raccontare il senso più profondo di questo progetto: una nuova visione del Porto Turistico di Marina di Ragusa, un’apertura al mondo, una porta che si spalanca su opportunità turistiche, culturali ed economiche. A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha voluto ringraziare il gruppo imprenditoriale, guidato da Paul Gauci, che ha investito nel rilancio del porto: “Ogni volta che si avvia un nuovo servizio, si crea valore per una comunità. Questo collegamento rafforza la nostra identità di città costiera e amplia le possibilità per i nostri concittadini e per chi ci visita”.

E su questi stessi concetti è intervenuto anche il prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, ricordando il lavoro svolto per attivare le varie autorizzazioni insieme al supporto di tutte le componenti delle forze dell’ordine e della sicurezza a terra e in mare. Un progetto nato dalla visione dell’imprenditore maltese Mr. Paul Gauci, presente all’evento, che ha creduto fin dall’inizio nelle potenzialità di questo tratto di costa, investendo con lungimiranza e determinazione. La sua presenza ha sottolineato la volontà di creare un legame solido e duraturo tra Malta e la Sicilia, non solo sul piano logistico, ma anche umano. Particolarmente emozionati e coinvolti gli interventi di SalvatoreZocco, direttore del Porto Turistico e di Giannluca Vassallo, Ceo di Ragusa Xpress (entrambi consiglieri del cda della società che gestisce il porto). Hanno sottolineato l’importanza di questo servizio per il rilancio dell’infrastruttura portuale e per il tessuto economico e sociale della zona.