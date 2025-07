Marina di Ragusa, incidente stradale in via Rizzo. Bennardo e Caruso: “Inascoltata la nostra richiesta relativa agli attraversamenti pedonali sicuri”

Cronaca

I due consiglieri comunali si soffermano sull'episodio accaduto questa mattina

“Durante le scorse elezioni amministrative abbiamo sottoscritto un programma elettorale, che abbiamo definito in larga parte disatteso, in cui la sicurezza del pedone era al centro dell’agenda politica. Alle promesse elettorali non erano seguiti gli interventi che avevamo sperato e pertanto, a comprova che la nostra richiesta fosse suffragata dai cittadini, avevamo raccolto oltre 600 firme per la realizzazione di almeno due attraversamenti personali sicuri in via Ammiraglio Rizzo e via Cervia a Marina di Ragusa che avevamo consegnato a metà ottobre 2024 al primo cittadino”. Lo dicono i consiglieri comunali Federico Bennardo e Rossana Caruso.