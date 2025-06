Marina di Ragusa, incidente stradale notturno con quattro feriti

Cronaca

Importanti i danni subiti dalle auto. Lievi feriti per due giovani coppie di ragusani

Incidente stradale con quattro feriti domenica sera sulla strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa all’altezza di Poggio del Sole. Le due macchine coinvolte hanno rimediato importantissimi danni, ma fortunatamente solo lievi ferite per gli occupanti delle auto, due giovani coppie di ragusani. L’impatto è avvenuto tra un’Alfa Romeo Mito ed una Volkswagen Polo. Tutti i feriti sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, ma già dimessi dopo le cure del caso. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Ragusa a cui sono stati affidati i rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità. I militari dell’Arma diretti dal maggiore Giovanni Ronchi sono in attesa di conoscere l’esito delle analisi del sangue dei conducenti (foto di repertorio).

